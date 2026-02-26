Incendio ad Arenzano, indagato un imprenditore: avrebbe agito per vendetta

Arenzano (Genova) – Sarebbe quello di un imprenditore di Arenzano il nome dell’uomo indagato per l’incendio boschivo doloso avvenuto lo scorso 5 gennaio.

Le fiamme si erano propagate rapidamente a causa della presenza del forte vento e si erano pericolosamente avvicinate ad alcune case alla Pineta e alla strada statale Aurelia, che era rimasta chiusa per alcune ore.

I carabinieri forestali questa mattina si sono recati a casa dell’uomo dando il via ad una perquisizione domiciliare nel tentativo di rinvenire elementi utili per le indagini.

Secondo quanto ricostruito, l’indagato avrebbe agito per vendetta nei confronti di un altro uomo. L’incendio, infatti, sarebbe stato impiccato per far avvicinare il più possibile le fiamme all’abitazione della vittima, che in passato sarebbe già stata destinataria di minacce o episodi intimidatori.

Tra i due ci sarebbe stata una diatriba risolta in sede civile, con l’attuale indagato che era stato condannato ad un risarcimento di diverse migliaia di euro.

