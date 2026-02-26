giovedì 26 Febbraio 2026
Sestri Levante, grave incidente in via Mazzini, ferito un 18enne

elicottero vigili fuoco 118Sestri Levante (Genova) – Grave incidente stradale, questo pomeriggio, in via Mazzini. Per cause ancora da accertare un’auto ed uno scooter si sono urtati all’incroco e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 18 anni.
Il giovanee è stato sbalzato dalla sella ed è precipitato rovinosamente a terra.
Soccorso prima dai passanti e poi dal persone sanitario del 118, il ragazzo è stato intubato e poi trasferito in elicottero all’ospedale San Martino di Genova.
Il volo ha reso più veloci le opearazioni di trasporto anche in ragione del codice rosso, il più grave, attribuito viste le circostanze dell’incidente e della possibile gravità delle lesioni riportate.
Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine che hanno iniziato a raccogliere gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Il giovane avrebbe infatti iniziato a superare la vettura proprio mentre questa svoltava a sinistra e l’impatto è stato molto forte.
Le condizioni del ragazzo sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di morte.

