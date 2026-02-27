Festival di Sanremo, Mogol sull’elicottero dei vigili del fuoco per rientrare a Roma: è polemica

Sanremo (Imperia) – É polemica dopo la presenza di Giulio Rapetti, in arte Mogol, alla terza serata del Festival di Sanremo. Mogol, infatti, ha fatto ritorno a Roma per partecipare alla Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco come ospite del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, utilizzando un elicottero del Corpo Nazionale in servizio presso il Reparto Volo di Genova.

A darne notizia è stato Il Fatto Quotidiano, con le indiscrezioni che sono state confermate anche nelle ore successive. L’episodio ha attirato le critiche di numerosi cittadini e anche del sindacato USB.

“USB Vigili del Fuoco denuncia con estrema fermezza quanto emerso dalla notizia pubblicata da “Il Fatto Quotidiano” in merito all’utilizzo di un elicottero del Corpo Nazionale, in servizio presso il Reparto Volo di Genova, per trasportare il sig. Giulio Rapetti, in arte Mogol e la consorte da Sanremo a Roma, in occasione della sua partecipazione, quale ospite del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, alla Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La circostanza risulta confermata e verificata dalla USB.

Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del Corpo. Non sarebbe stato più opportuno utilizzare un volo di linea con partenza da Genova alla medesima ora?”, scrive il sindacato USB in una nota.

