Genova, pedone investito a Quinto: due feriti, uno grave

Genova – Un grave incidente si è verificato questa mattina in via Quinto, dove un pedone che stava attraversando la strada è stato investito da una moto.

L’impatto è stato molto violento ed entrambe le persone coinvolte sono state sbalzate sull’asfalto. A riportare le ferite più gravi è stato lo scooterista, trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino, mentre il pedone è arrivato al pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i quali hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e gestito il traffico che si è creato nella zona. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’incidente si sia verificato in prossimità delle strisce pedonali.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]