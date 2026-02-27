venerdì 27 Febbraio 2026
Genova, pedone investito a Quinto: due feriti, uno grave

ambulanza 118 Croce Rosa RivaroleseGenova – Un grave incidente si è verificato questa mattina in via Quinto, dove un pedone che stava attraversando la strada è stato investito da una moto.
L’impatto è stato molto violento ed entrambe le persone coinvolte sono state sbalzate sull’asfalto. A riportare le ferite più gravi è stato lo scooterista, trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino, mentre il pedone è arrivato al pronto soccorso in codice giallo.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i quali hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto e gestito il traffico che si è creato nella zona. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’incidente si sia verificato in prossimità delle strisce pedonali.
