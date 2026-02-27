venerdì 27 Febbraio 2026
Genova, vende droga davanti agli agenti di polizia locale, arrestato

Redazione Liguria
polizia locale genova centro storicoGenova – Scambia droga con denaro a pochi metri da agenti della polizia locale in borghese e viene fermato ed arrestato.
E’ successo mercoledì sera nella zona di vico delle Mele, dove gli agenti del nucleo centro storico hanno arrestato assistito ad una compra-vendita di droga ed hanno seguito l’acquirente fino a piazza Caricamento e lo hanno trovato in possesso di una dose di hashish che ha fatto scattare il fermo dello spacciatore il quale, accompagnato al comando di piazza Ortiz e perquisito dagli agenti, aveva con sé 20 grammi di hashish e il denaro provento dell’attività di spaccio.
L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, risulta già destinatario di un ordine di espulsione del Questore e gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio.
Processato per direttissima, l’uomo è stato trasferito in carcere, a Marassi.
I controlli anti droga e contro la microcriminalità diffusa proseguono nella zona del centro storico genovese.

