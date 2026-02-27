Genova, donna investita da un bus: feriti anche alcuni passeggeri

Genova – Un grave incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi, venerdì 27 febbraio, in via Lagustena, dove una donna che stava attraversando la strada è stata investita da un autobus.

Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto, anche se dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna stesse attraversando fuori dalle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarla in codice giallo all’ospedale San Martino. I medici hanno preso in cura anche alcuni passeggeri del mezzo pubblico che sono caduti a seguito della brusca frenata e sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera lieve.

Infine, si è reso necessario anche l’intervengo degli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico ed effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

