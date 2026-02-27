venerdì 27 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, donna investita da un bus: feriti anche alcuni passeggeri
Notizie LiguriaGenovaCronacaSan Martino

Genova, donna investita da un bus: feriti anche alcuni passeggeri

Redazione Liguria
0

ambulanza croce verde sestri ponente genovaGenova – Un grave incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo di oggi, venerdì 27 febbraio, in via Lagustena, dove una donna che stava attraversando la strada è stata investita da un autobus.
Al momento rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto, anche se dalle prime informazioni sembrerebbe che la donna stesse attraversando fuori dalle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportarla in codice giallo all’ospedale San Martino. I medici hanno preso in cura anche alcuni passeggeri del mezzo pubblico che sono caduti a seguito della brusca frenata e sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera lieve.
Infine, si è reso necessario anche l’intervengo degli agenti della polizia locale che hanno gestito il traffico ed effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
canile monte gazzo asef

Genova, canile del monte Gazzo danneggiato, scatta la gara di solidarietà

Cronaca
elicottero vigili del fuoco Genova nuovo

Festival di Sanremo, Mogol sull’elicottero dei vigili del fuoco per rientrare...

Cronaca
ambulanza Croce Rossa Sanremo

Savona, incidente sul lavoro in un cantiere: grave un uomo

Cronaca
Treno Rock Pop

Sciopero dei treni, disagi anche in Liguria questa sera e domani

Cronaca