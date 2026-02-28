Genova, paura a Rivarolo: ragazzino accoltellato sul bus, è grave

Genova – Attimi di grande paura questa sera a bordo di un autobus a Rivarolo, dove un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato.

L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 20 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Il giovane sarebbe stato colpito con alcuni fendenti al torace. Le sue condizioni sarebbero gravi ed è stato trasportato in codice rosso – quello di massima gravità – all’ospedale Villa Scassi.

Al momento non è chiara la dinamica di quello che è accaduto, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che le ricerche si stiano concentrando su un altro giovane, già noto per alcuni precedenti.

Le forze dell’ordine che sono giunte sul posto stanno ascoltando le testimonianze dei presenti e visioneranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

