Ragazzino accoltellato sul Bus a Rivarolo, grave in ospedale

Genova – Resta ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena il ragazzino di 13 anni accoltellato ieri sera su un autobus della linea 7 in transito nella zona di piazza Pallavicini, a Rivarolo. Le sue condizioni restano gravi a causa delle coltellate inflitte nel corso di una violenta aggressione da parte di un altro giovane che sarebbe fuggito dopo il delitto.

L’episodio è avvenuto ieri sera, intorno alle 20, su un autobus con molte persone che viaggiava nella zona di Rivarolo, in valpolcevera.

Una lite degenerata sino allo spuntare della lama di un coltello che ha colpito ripetutamente la vittima con ferite terribili all’addome e alle braccia.

Il ragazzo, ferito, si è accasciato a terra sanguinante, tra le urla di terrore delle persone presenti alla scena, tra loro molti ragazzini.

Sul posto si è precipitata l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce d’Oro ed il personale medico e sanitario ha provveduto a tamponare le ferite e stabilizzare il ragazzo per poi trasportarlo in codice rosso, il più grave, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarna dove il ragazzino è stato sottoposto ad un delicato intervento.

Intanto, sul luogo del delitto, veniva sequestrato l’autobus e ascoltati, uno dopo l’altro, i passeggeri che hanno potuto raccontare quello che hanno visto fornendo elementi utili alle indagini.

Le forze dell’ordine stanno anche visionando le riprese delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso la fuga dell’aggressore, consentendo di dare un nome alla persona ricercata.

