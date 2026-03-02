Ex Ilva, operaio morto sul lavoro a Taranto: sciopero anche a Genova

Genova – Una tragedia si è consumata questa mattina allo stabilimento ex Ilva di Taranto, dove un operaio di 25 anni è morto dopo un volo di diversi metri. Il giovane stava effettuando alcuni lavori di pulizia, quando la struttura sulla quale si trovava avrebbe ceduto causandone la caduta.

Appresa la notizia della morte, avvenuta dopo il trasporto in ospedale in condizioni disperate, anche nello stabilimento di Genova i lavoratori sono insorti proclamando 24 ore di sciopero in vista della giornata di domani, lunedì 2 marzo. Ad annunciarlo sono stati i rappresentanti sindacali.

Una situazione simile si era già vissuta negli scorsi mesi, quando la morte di un altro uomo – sempre a Taranto – aveva fatto scattare la protesta anche nel capoluogo. Non sono attesi cortei o manifestazioni.

