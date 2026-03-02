Ragazzino accoltellato sul Bus, fermato 15enne, rischia accusa di tentato omicidio

Genova – Rischia l’accusa di tentato omicidio il ragazzo di 15 anni indagato per l’accoltellamento di un ragazzino di 13 anni, avvenuto su un autobus della linea 7, a Rivarolo.

Il giovane è stato identificato e fermato dalle forze dell’ordine che indagano sul ferimento, su un mezzo pubblico e tra i passeggeri, del ragazzino colpito con diversi fendenti all’addome e alle braccia e che si trova in Rianimazione dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena a seguito delle coltellate.

I medici sono intervenuti con un delicato intervento chirurgico per cercare di salvargli la vita.

Terribili le coltellate inflitte con un’arma da punta, verosimilmente un coltello.

L’aggressione, che avrebbe potuto avere conseguenze mortali, è avvenuta nella zona di piazza Pallavicini, a Rivarolo, in val polcevera, a bordo di un mezzo pubblico.

Ancora da chiarire le circostanze e le cause dell’aggressione ma la scena è avvenuta tra gli sguardi terrorizzati di altri ragazzi e dei passeggeri del Bus che, a seguito delle urla, si è fermato. Il conducente ha chiamato i soccorsi assieme a tante altre persone presenti ed ha atteso l’intervento dell’ambulanza e delle forze dell’ordine.

L’aggressore è invece riuscito ad allontanarsi ma le riprese delle telecamere a bordo e di quelle stradali hanno portato all’identificazione e al fermo, a casa, dove il ragazzo avrebbe tentato di liberarsi di alcuni vestiti forse macchiati di sangue.

Il giovane è stato fermato e portato in luogo protetto in attesa di essere ascoltato dal giudice che segue il caso e che, quasi certamente, procederà per l’ipotesi di reato di tentato omicidio.