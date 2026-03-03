Tragedia ad Avegno, morto ciclista investito da un camion

Avegno (Genova) – Una tragedia si è consumata intorno alla tarda mattinata di oggi ad Avegno, nell’immediato entroterra genovese, dove un ciclista è morto dopo esser stato investito da un camion.

L’allarme è scattato dalla Strada provinciale 33 intorno all’ora di pranzo e sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare la vittima ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento non è ancora chiaro, ma dai primi accertamenti sembrerebbe che il mezzo pesante e la bicicletta provenissero da due direzioni opposte quando si sono scontrate, con l’impatto che non ha lasciato scampo al ciclista.

