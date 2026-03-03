Sant’Olcese, scoppia la rissa tra colleghi in un cantiere: due feriti all’ospedale

Sant’Olcese (Genova) – Una lite che è presto degenerata in una vera e propria rissa è avvenuta questa mattina in un cantiere di Manesseno, nel territorio comunale di Sant’Olcese.

I protagonisti sarebbero stati due colleghi, tra i quali è nato un diverbio. Dalle parole si è presto passato ai fatti, con pugni, spintoni e calci reciproci che hanno causato ferite per entrambi i contendenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Entrambi sono stati curati inizialmente sul posto e trasportati in seguito in codice giallo, quello di media gravità, agli ospedale Galliera e Villa Scassi di Genova.

In corso gli accertamenti da parte dei militari dell’arma per ricostruire quanto accaduto, al momento nessuno dei due avrebbe sporto denuncia.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]