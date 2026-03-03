martedì 3 Marzo 2026
Sant’Olcese, scoppia la rissa tra colleghi in un cantiere: due feriti all’ospedale

Redazione Liguria
carabinieri autoSant’Olcese (Genova) – Una lite che è presto degenerata in una vera e propria rissa è avvenuta questa mattina in un cantiere di Manesseno, nel territorio comunale di Sant’Olcese.
I protagonisti sarebbero stati due colleghi, tra i quali è nato un diverbio. Dalle parole si è presto passato ai fatti, con pugni, spintoni e calci reciproci che hanno causato ferite per entrambi i contendenti.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Entrambi sono stati curati inizialmente sul posto e trasportati in seguito in codice giallo, quello di media gravità, agli ospedale Galliera e Villa Scassi di Genova.
In corso gli accertamenti da parte dei militari dell’arma per ricostruire quanto accaduto, al momento nessuno dei due avrebbe sporto denuncia.
