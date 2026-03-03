Genova, da domani la riapertura dell’ascensore di Quezzi

Genova – Dopo quasi dieci mesi di stop, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 4 marzo, sarà nuovamente attivato il servizio dell’ascensore di Quezzi.

Si tratta di una riattivazione molto importante per gli abitanti del quartiere di Quezzi, che porterà anche ad un alleggerimento della linea 82 del bus che in questi ultimi mesi è spesso stata sovraffollata. La chiusura si era resa necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione previsti al decimo anno di entrata in funzione del servizio, attivo dal 2015.

L’ascensore consente di raggiungere la parte finale di via Fontanarossa da via Pinetti – e viceversa – collegando la zona più bassa con quella più alta del quartiere ed offrendo un’importante alternativa alla strada e al trasporto pubblico su gomma, oltre che fornire un’alternativa anche a chi si muove con il mezzo privato.

