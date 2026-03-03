martedì 3 Marzo 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, da domani la riapertura dell'ascensore di Quezzi
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuezzi

Genova, da domani la riapertura dell’ascensore di Quezzi

Redazione Liguria
0

ascensore inclinato Quezzi GenovaGenova – Dopo quasi dieci mesi di stop, a partire dalla giornata di domani, mercoledì 4 marzo, sarà nuovamente attivato il servizio dell’ascensore di Quezzi.
Si tratta di una riattivazione molto importante per gli abitanti del quartiere di Quezzi, che porterà anche ad un alleggerimento della linea 82 del bus che in questi ultimi mesi è spesso stata sovraffollata. La chiusura si era resa necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione previsti al decimo anno di entrata in funzione del servizio, attivo dal 2015.
L’ascensore consente di raggiungere la parte finale di via Fontanarossa da via Pinetti – e viceversa – collegando la zona più bassa con quella più alta del quartiere ed offrendo un’importante alternativa alla strada e al trasporto pubblico su gomma, oltre che fornire un’alternativa anche a chi si muove con il mezzo privato.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Coda A10

Autostrade, incidente sul ponte San Giorgio: grave un uomo

Cronaca
Mezzo a fuoco A12

Autostrade, mezzo a fuoco in A12: chiuso il casello di Genova...

Cronaca
carabinieri auto

Sant’Olcese, scoppia la rissa tra colleghi in un cantiere: due feriti...

Cronaca
ambulanza 118 Croce Rosa Rivarolese

Tragedia ad Avegno, morto ciclista investito da un camion

Cronaca