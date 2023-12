Genova – Un incidente si è verificato questo pomeriggio intorno alle 16.15 lungo l’autostrada A7 Serravalle-Genova, nel tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto, in direzione del capoluogo ligure.

Un mezzo pesante che si trovava a percorrere la carreggiata, per cause ancora da accertare, si è ribaltato perdendo il carburante. Nell’incidente il conducente del tir è rimasto ferito.

Sul posto il traffico è bloccato e si segnalano due chilometri di coda; presenti le pattuglie della Polizia Stradale ed i Vigili del Fuoco. Giunti anche nel luogo dell’incidente anche i soccorsi meccanici e sanitari insieme al personale della Direzione 1° Tronco di Genova.

Per i veicoli leggeri ed il traffico locale in direzione di Genova, Autostrade per l’Italia consiglia, una volta imboccata l’uscita obbligatoria per Busalla, di prosegure lungo la SS Giovi e di riprendere l’autostrada a Bolzaneto.

Per le lunghe percorrenze da Milano a Genova si consiglia di percorrere la Diramazione Predosa-Bettole e successivamente la A26 in direzione di Genova.