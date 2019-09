Riomaggiore (La Spezia) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio a Riomaggiore per un soccorso a persona.

Per cause in corso di accertamento, un uomo di nazionalità olandese, si è trovato in difficoltà nelle acque antistanti la spiaggia di Riomaggiore ed ha chiesto aiuto gridando per attirare l’attenzione delle persone presenti.

Soccorso e portato a riva da altri bagnanti, è stato subito assistito dalla dottoressa di turno presso la locale Guardia Medica.

La Sala Operativa dei vigili del fuoco, su richiesta della Capitaneria di Porto ha inviato il Nucleo Sommozzatori a bordo di un gommone e della squadra di specialisti nautici a bordo dell’imbarcazione RAFF 11.

Nello stesso tempo, dalla sede di Via Antoniana, partiva anche una squadra terrestre con attrezzature e mezzi idonei al soccorso in ambienti impervi.

Il gommone VV.F. arrivato sul posto non poteva toccare terra a causa delle condizioni del mare; per cui gli operatori Sommozzatori scendevano in acqua e prelevavano dalla motovedetta CP 865 della Capitaneria di Porto una barella spinale con la quale raggiungevano la riva e collaboravano con la dottoressa per la stabilizzazione dell’uomo.

Poco dopo la squadra di terra raggiungeva la spiaggia e con l’utilizzo della barella portantina, gli operatori VV.F e i Sommozzatori VV.F trasportavano il malcapitato fino alla strada carrozzabile all’interno del paese; percorso, questo, caratterizzato da vari cambi di pendenza, da scale, e da passaggi non proprio agevoli.

Il turista olandese veniva, poi, affidato ai sanitari giunti sul posto per il successivo trasporto presso l’ospedale spezzino per gli accertamenti del caso.