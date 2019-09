Genova – È stato ritrovato sano e salvo Lorenzo Ghigliotti, l’escursionista che risultava disperso sulle alture di Voltri da ormai 10 giorni.

L’uomo è stato avvistato da una donna in località Giutte, nel comune di Mele, e subito la signora ha chiamato le forze dell’ordine che sono accorse trovando l’uomo che camminava tranquillamente lungo un sentiero, ignaro del trambusto che aveva provocato il suo mancato rientro.



Dieci giorni fa l’uomo era salito con il fratello sulle vette attorno a Voltri con l’intenzione di restare fuori alcuni giorni armato solo di tenda, sacco a pelo ed una scorta di viveri abbastanza limitata.



Per questo motivo i familiari si sono allarmati quando non lo hanno più visto rientrare.

Al settimo giorno di assenza le squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino hanno iniziato a perlustrare i boschi e i sentieri della zona dove era stato avvistato l’ultima volta.



L’escursionista ha invece cambiato zona ed è rimasto tra i boschi per ben oltre il preventivato e sarebbe rimasto ancora se non avesse terminato le sigarette.

Un “vizio” che lo ha fato rientrare sui suoi passi e, finalmente, essere ritrovato.



Sorpreso per le ricerche e dispiaciuto per quanto avvenuto, l’uomo si è scusato per aver messo in allarme tutti e ha promesso di portare il cellulare con sè alla prossima escursione.