Genova – Un guasto, un colpo di sonno o un errore alla guida all’origine, questa sera, di un brutto incidente stradale avvenuto in corso Europa, all’altezza dell’incrocio per via Shelley, nel quartiere di Quarto.

Per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo sbandando e finendo contro il guard rail e poi contro il distributore di benzina che si trova su corso Europa.

Il conducente e la passeggera sono rimasti feriti e soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area e la vettura. Presente anche la Polizia locale.