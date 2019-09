Genova – Un tour nel centro storico della Superba alla scoperta delle Crociate. Si terrà stasera, sabato 28 settembre, l’evento “Al Desco dei Crociati“, il grande appuntamento a scopo benefico tra storia e cultura.

A partire dalle ore 17.30 i partecipanti inizieranno da Porta Soprana il tour che li porterà a scoprire tutti i segreti più nascosti del centro storico genovese e le storie più affascinanti dei cavalieri templari. A alle ore 18.45, invece, ci si sposterà al Museo Diocesano, dove si andrà in scena la parte clou della serata: l’attesissima cena a tema medievale con gli imperdibili spettacoli di rievocazione storica.

Il costo della partecipazione sarà di 70 euro a persona e parte del ricavato sarà devoluto in favore de “Il Porto dei Piccoli“, ONLUS che dal 2005 coinvolge bambini che stanno affrontando la malattia in ospedale in attività ludiche e creative legate all’ambiente marino.

Per prenotare il proprio posto alla serata sarà possibile collegarsi su Eventbrite (pagamento tramite PayPal) oppure versare la quota direttamente presso il Museo Diocesano di Genova durante gli orari di apertura della struttura.