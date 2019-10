Sarzana (La Spezia) – E’ caduto nel canale Lunense e non riusciva più a uscire. Un cucciolo di capriolo sarebbe certamente morto se una squadra dei vigili del fuoco non si fosse mossa a compassione e non si fosse lanciata nel salvataggio.

E’ successo in vicolo Turi, a Sarzana, quando alcuni passanti hanno notato l’animale in forte difficoltà ed hanno chiamato i pompieri.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana è intervenuta subito e una volta individuato il cucciolo hanno immediatamente disattivato le griglie automatizzate che rimuovono i tronchi trasportati dalla corrente e si sono calati nell’acqua per trarre in salvo il capriolo.

Appena portato al sicuro si è riposato alcuni minuti per riprendere fiato e poi i Vigili del Fuoco lo hanno liberato nel bosco, in una zona sicura.