Genova – Due appuntamenti per sensibilizzare sul tema della cura degli occhi e della prevenzione. Giovedì 10 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Vista, manifestazione che sarà promossa nel capoluogo ligure con un doppio evento in programma all’Acquario di Genova.

Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6, i visitatori saranno coinvolti con l’animazione educativa dal titolo “Occhi nel Blu“. Gli occhi sono tra gli organi più sofisticati e diversificati presenti in natura. Grazie alla loro composizione sono in grado di percepire la luce, la profondità dell’acqua, la presenza di nemici, di compagni e di rifugio. I partecipanti all’evento indagheranno proprio tutte queste peculiarità, andando a scoprire come i principali gruppi di animali marini si orientano nel blu, in un inedito percorso a tappe presso alcune delle vasche espositive.

Giovedì 10, invece, data della vera e propria celebrazione a livello mondiale, l’Acquario proporrà l’incontro dal titolo “La vista, un bene prezioso da proteggere”. A partire dalle ore 17 musica dal vivo con overture musicale “La musica oltre il buio” e a seguire una conferenza scientifica sui temi della prevenzione e delle principali patologie che causano disabilità visiva in età adulta.