Genova – Lavori di manutenzione e ammodernamento per l’ascensore di Castelletto Levante. L’impianto dell’AMT nel quartiere di Castelletto raggiunge i trent’anni di attività e, come da normativa, dovrà essere sottoposto a profondi interventi di revisione.

Le attività erano iniziate già nel mese di luglio, intervenendo solamente su una cabina alla volta per cercare di minimizzare per quanto possibile i disagi ai passeggeri. L’avanzamento dei lavori, però, necessita ora della chiusura totale dell’ascensore per circa 10 giorni a partire dalla giornata di domani sabato 5 ottobre.

Per raggiungere il quartiere dal centro e viceversa sarà possibile utilizzare l’ascensore di Castelletto Ponente, anch’esso restaurato e rinnovato dopo la revisione trentennale e tornato in servizio dal 27 settembre. L’impianto di Ponente, aperto con gli stessi orari della sua controparte di Levante, sarà utilizzabile tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle ore 6.40 fino alle ore 24.