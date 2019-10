Dolcedo (Imperia) – Ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava ed è morto colpendo violentemente un muro. E’ successo nella notte, poco dopo le 3, in via Calvi, a Dolcedo, nell’imperiese.

Un 32enne in sella al suo mezzo a due ruote avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro.

Nel forte impatto ha riportato ferite che si sono rivelate mortali. Quando è arrivata l’ambulanza del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per verificare l’eventualità che a provocare l’incidente mortale possa essere stato l’improvviso attraversamento della strada di un animale.