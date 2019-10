Genova – Controlli gratis per la prevenzione delle malattie cardiovascolari a Genova. Oggi sabato 5 ottobre sarà una giornata interamente dedicata al cuore per l’Associazione 50&Più. Presso il Circolo Unificato dell’Esercito di via San Vincenzo, infatti, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 16 verranno effettuati degli screening gratuiti per la prevenzione della fibrillazione atriale.

I professori Ugo Armani e Antonietta Piana saranno a completa disposizione di coloro che desidereranno sottoporsi alla visita, che avrà lo scopo di identificare aritmie cardiache per ridurre il rischio di complicanze che, in alcuni casi, possono risultare anche molto gravi. L’individuazione tempestiva dei fattori di rischio, infatti, rappresenta la forma migliore di prevenzione.

Oltre a poter prendere parte agli screening, i partecipanti riceveranno anche preziose informazioni per condurre uno stile di vita sano, ulteriore passo in avanti per mettersi al riparo da tali patologie che nei casi più seri, possono condurre ad ictus cardioembolico.