La Spezia – Domenica 6 ottobre alle ore 17.00 alla Biblioteca Mazzini appuntamento per tutti gli appassionati della tradizione ligure, per gli amanti delle fiabe, per gli estimatori del dialetto locale, con la presentazione del libro A foa du bestentu. Fiabe liguri di Pino Boero e Walter Fochesato (Chinaski Edizioni, 2018).

Una raccolta di 60 favole storiche del nostro territorio: un viaggio meraviglioso, per grandi e piccini, attraverso il mondo ricco e variegato delle fiabe della Liguria partendo dall’estremo Ponente per arrivare, passando attraverso la Lunigiana e toccando il Basso Piemonte, persino in Sardegna a Carloforte e a Calasetta.

Alla presentazione del libro seguiranno, in collaborazione con l’Associazione culturale Circolo La Sprugola e il Gruppo dialettale La n’è mai tròpo tàrdio della Compagnia Teatrale Il Palcoscenico, letture di brani di fiabe in dialetto spezzino accompagnate da figuranti in costumi tradizionali che sono stati realizzati dagli alunni dell’Istituto Einaudi Chiodo/Corso moda sul modello degli originali conservati presso il Museo Etnografico “Giovanni Podenzana” della Spezia.

La serata si concluderà con una merenda all’insegna della tradizionale focaccia ligure.

Per ulteriori approfondimenti sugli autori e il programma della rassegna si rimanda al sito web www.libriamocisp.it