Loano (Savona) – Una giornata di festa dedicata alla corsa e allo sport. Ritorna oggi domenica 6 ottobre a Loano il “Giro delle Mura – Memorial Paolo Romanisio“.

Giunta ormai alla 13° edizione, si tratta di una corsa podistica competitiva organizzata dai Runners Loano, una classica 10 chilometri autunnale che consentirà a tutti gli appassionati del running di cimentarsi in una prova dal grande fascino.

Come di consueto, infatti, il percorso della gara si sviluppa su alcuni punti panoramici della cittadina del savonese, che offriranno così ai partecipanti una vista mozzafiato che li accompagnerà per l’intera durata dell’evento. Ad impreziosire il tutto, inoltre, una grande cornice di pubblico che, al pari delle passate edizioni, sarà pronto a seguire e a incitare i corridori con grande interesse e partecipazione.

“Noi non abbiamo mai voluto abdicare alla nostra vocazione agonistica – sottolinea il presidente dei Runners Loano Edo Siri – Il ‘Giro delle Mura’ è una corsa senza compromessi. Chi la percorre lo fa per il gusto di confrontarsi con il cronometro e la fatica. Anche se nel panorama delle corse ormai c’è ogni genere di variante sul tema, noi restiamo fedeli alla più semplice delle formule, ma lo facciamo con una passione ed un’attenzione che spesso hanno portato i podisti a indicarci come esempio di organizzazione. Quest’anno la 13° edizione potrà vantare per la prima volta lo status di gara nazionale e come sempre potremo onorarci di avere nella ‘starting list’ nomi di assoluto valore, sia in campo maschile che in campo femminile”.

Il centro della città sarà interessato dalla manifestazione dalle ore 8 alle ore 13, con chiusura del traffico veicolare a partire dalle ore 7 del mattino. La corsa, invece, inizierà alle ore 10 da Campo Cadorna.

Oltre alla classica gara agonistica, non mancheranno anche le proposte per i più giovani oppure per corridori non esperti ma comunque desiderosi di cimentarsi nell’esperienza della 10 chilometri. Contestualmente alla corsa competitiva, infatti, si svolgerà anche quella amatoriale, dedicata a coloro che vorranno provare la distanza correndo senza troppe pressioni. Alle ore 9.30, invece, al via la gara di 1 chilometro per i bambini e i ragazzi under 14.