Genova – Interventi per il vento forte, nella notte e stamane, nei quartieri di Voltri, Pegli e di Sestri Ponente dove alcuni alberi sono stati abbattuti dalle forti raffiche.

I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Lerda, a Voltri, per un albero che cadendo ha danneggiato alcune auto e scooter ma anche in via Salgari, nel quartiere di Pegli e in via Sant’Alberto sulle alture di Sestri Ponente.

Anche in questo caso alberi che hanno ceduto per le forti raffiche di vento che sferza la costa ligure dalla notte di ieri.

Fortunatamente non si registrano feriti ma si ricorda l’allerta per vento forte diramata dalla Protezione Civile regionale su dati Arpal e che ha determinato la chiusura dei giardini pubblici e dei cimiteri.

Transito vietato sulla Sopraelevata a moto e scooter e a mezzi telonati e furgonati.