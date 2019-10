Genova – Ha perso il controllo della sua vettura e si è ribaltato. E’ successo questa sera in via degli Iris nella zona di Quarto Alta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale e l’auto è stata rimessa sulle ruote e il conducente, rimasto lievemente ferito, è stato estratto dal veicolo e affidato alle cure del personale paramedico del 118 che lo ha poi trasferito in ospedale per accertamenti.

In corso la ricostruzione delle cause dell’incidente per accertare eventuali responsabilità. Non è chiaro cosa abbia provocato l’incidente ma da tempo i residenti della zona denunciano la presenza di auto che corrono a velocità molto sostenuta e più volte si è parlato anche di vere e proprie gare di velocità che verrebbero organizzate sulle alture della città. Competizioni con auto “modificate” che si tengono anche in zona Marassi Alta lungo il percorso piazza Galileo Ferraris (dove si incontrano le auto “truccate”) – via Robino per poi scendere in viale Bracelli e tornare al punto di partenza.

Un vero e proprio “circuito” sul quale gareggerebbero anche potenti moto e scooter opportunamente modificati.

Segnalazioni che vengono ripetute da tempo ma che non hanno mai portato ad alcun provvedimento come posti di blocco “nascosti” o presenza di auto delle forze dell’ordine in borghese e pronte a fermare le corse e punire i responsabili.