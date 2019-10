Genova – Sopraelevata chiusa dalla 21 alle 24, giovedì 10 ottobre, per lavori di istallazione di delimitatori di altezza che dovrebbero bloccare Tir e camion “fuori misura”.

La carreggiata a monte, in direzione ponente, verrà chiusa dalle 21 alle ore 24, e comunque sino a cessate esigenze.

Il divieto di transito veicolare è stato istituito per consentire l’installazione di portali delimitatori in altezza, nella rampa proveniente dalla rotatoria denominata “9 novembre 1989” e nella rampa proveniente da via D’Annunzio.