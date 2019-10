Genova – La rottura del condotto idrico di piazzale Parenzo, a Marassi, sta causando diversi disagi, soprattutto ai residenti.

La sospensione dell’erogazione idrica risulta sospesa da questa mattina e Iren Acque, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che la regolare fornitura riprenderà questa notte.

Proprio per cercare di limitare i disagi dei residenti, Iren ha fatto sapere che dalle ore 15.00 un’autobotte sarà posizionata in via Lungobisagno Istria, all’angoloso via Toti.