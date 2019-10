Genova – I meravigliosi palazzi dell’aristocrazia genovese si preparano ad aprire nuovamente le proprie porte al pubblico. Ritornano i Rolli Days con l’attesissimo appuntamento autunnale, che andrà in scena sabato 12 e domenica 13 ottobre.

Un evento da non perdere, durante il quale per due giornate intere turisti e cittadini genovesi avranno la possibilità di visitare alcuni degli edifici storici più famosi del capoluogo ligure, che dal 2006 sono stati proclamati Patrimonio Unesco.

Per la prima volta Palazzo Angelo Giovanni Spinola sarà protagonista della manifestazione, al pari dei numerosi siti dei Musei di Strada Nuova (Palazzo Tursi, Palazzo Rosso e Palazzo Bianco), Palazzo Nicolosio Lomellino e molti altri ancora.

Vera novità dell’edizione autunnale della manifestazione sarà però la “Rolli Experience“. I prestigiosi Palazzi dei Rolli di piazza Cattaneo e di piazza San Lorenzo apriranno le porte non solo per le consuete visite guidate, ma anche per degustazioni e cene, offrendo anche l’inedita possibilità di pernottare al loro interno. Un’esperienza tutta da scoprire dedicata a coloro che desiderano vivere l’emozione di trascorrere una notte a Genova come un antico ospite della Repubblica.

Questa la lista completo dei Rolli aperti per la due giorni in veste autunnale:

Palazzo Antonio Doria poi Spinola – Largo Lanfranco 1 – interni visitabili Palazzo Giorgio Spinola – Sal. San Caterina 4 – atrio visitabile Palazzo Tommaso Spinola – Sal. San Caterina 3 – atrio visitabile Palazzo Agostino Pallavicino – Via Garibaldi 1 – interni visitabili Palazzo Pantaleo Spinola – Via Garibaldi 2 – interni visitabili Palazzo Tobia Pallavicino – Via Garibaldi 4 – interni visitabili Palazzo Angelo Giovanni Spinola – Via Garibaldi 5 – interni visitabili Palazzo G. Battista Spinola – Via Garibaldi 6 – atrio e interni visitabili (solo domenica ore 10-18) Palazzo Nicolosio Lomellino – Via Garibaldi 7 atrio ninfeo e interni visitabili Palazzo Nicolò Grimaldi (Musei di Strada Nuova – Palazzo Tursi) – Via Garibaldi 9 – Interni visitabili Palazzo Rifoldo Maria e Gio Francesco I Brignole Sale (Palazzo Rosso) – Via Garibaldi 18 Palazzo Luca Grimaldi (Palazzo Bianco) – Via Garibaldi 11 Palazzo Grimaldi (Palazzo della Meridiana) – Salita S. Francesco 4 – atrio e salone del colonnato Palazzo Stefano Lomellini (Palazzo Doria Lamba) – Via Cairoli 18 – atrio visitabile Palazzo Nicolò Lomellini (Palazzo Lauro) – Piazza della Nunziata 5 – interni visitabili Palazzo Gio Francesco Balbi (Università degli Studi di Genova) – Via Balbi 2 – interni visitabili Palazzo G. e P. Balbi (Università degli Studi di Genova) – Via Balbi 4 -interni visitabili Palazzo Francesco Balbi Piovera (Università degli Studi di Genova) – Via Balbi 6 – interni visitabili Palazzo Stefano Balbi (Museo di Palazzo Reale) – Via Balbi 10 – interni visitabili Palazzo Cesare Durazzo – Via del Campo 12 – interni visitabili Palazzo Centurione (Pitto) – Via del Campo 1 – interni visitabili Palazzo F. Grimaldi (Galleria Nazionale di Palazzo Spinola) – Piazza Pellicceria 1 – interni visitabili Palazzo Nicola Grimaldi – Vico San Luca 2 – interni visitabili Palazzo Ambrogio Di Negro – Via San Luca 2 – interni visitabili Palazzo De Marini Croce – Piazza De Marini 1 – atrio visitabile Palazzo Gio Batta Senarega – Piazza Senarega 1 – intertni visitabili Palazzo Lercari Spinola – Via degli Orefici 7 – interni visitabili Palazzo Gio Vincenzo Imperiale – Piazza Campetto 8 – interni visitabili Palazzo Brancaleone Grillo – Vico Mele 6 – interni visitabili (solo sabato) Primo piano di Palazzo Grillo – Vico alla Chiesa delle Vigne 6 (sabato e domenica ore 16-20) Palazzo Franzone Spinola – Via Luccoli 23 – interni visitabili Palazzo Doria Carcassi – Via Chiossone 10 Palazzo Cicala – Piazza San Lorenzo 16 – atrio e passaggio interno visitabili Palazzo Fieschi Adorno – Vico Indoratori 2 – atrio e scale visitabili

Per la giornata di domenica 13 ottobre, inoltre, sarà disponibile gratuitamente un servizio navetta che collegherà le valli genovesi al centro cittadino. Le quattro navette ATP serviranno le Valli Fontanabuona, Trebbia, Scrivia e Stura. L’elenco completo degli orari è disponibile sul sito ufficiale della compagnia.