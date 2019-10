La Spezia – I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 20.00 circa per un incidente stradale in via Carducci, nel tratto di raccordo autostradale in direzione La Spezia dopo lo svincolo per il porto mercantile.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha perso il controllo finendo la sua corsa di traverso alla corsia di marcia.

I Vigili del Fuoco e il 118 sono intervenuti per prestare soccorso alla persona alla guida che è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo.

I pompieri hanno estratto la donna e l’hanno affidata alle cure del personale 118 che l’ha stabilizzata e poi trasferita d’urgenza in ospedale.

In corso indagini della polizia stradale per verificare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Sembra che non ci siano altre auto coinvolte nell’incidente.