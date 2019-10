Sanremo – Erano passate da poco le 4,30 quando i residenti della zona del Casinò, a Sanremo, sono stati risvegliati da urla e schiamazzi che provenivano dalla strada. Chi si è affacciato ha potuto assistere ad una scena da film con una decina di persone che si azzuffavano colpendosi con pugni e calci barcollando per le troppe bevute.

Subito sono partite le chiamate alle forze dell’ordine che sono intervenute in forza per calmare gli animi e porre fine alla maxi rissa.

I carabinieri hanno fermato cinque persone mentre altre sono riuscite a fuggire sottraendosi al fermo.

I cinque, con diverse ferite al volto ed alle braccia, sono stati identificati e denunciati e poi consegnati al personale delle ambulanze per le cure del caso.

Indagini in corso per stabilire per quale motivo sia scoppiata la rissa ma tutti i partecipanti avevano evidentemente bevuto troppo.