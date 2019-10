Genova – Una sorta di “pre allarme” per possibili precipitazioni di forte intensità che potrebbero interessare la Liguria centrale a partire dalla prossima notte e per domani.

A lanciarlo è il centro meteo Limet Liguria che, con le dovute cautele, segnala una situazione meteo che potrebbe presentare dei pericoli.

E’ bene precisare che è la Protezione Civile regionale, sulla base delle previsioni meteo di ARPAL a diramare l’eventuale allerta per maltempo.

Ecco il messaggio postato da Limet Liguria sulla sua pagina Facebook:

“Buon giorno. Stabilire la posizione di un fenomeno prefrontale (ovvero che si sviluppa prima che transiti la perturbazione vera e propria) non è mai facile. I temporali prefrontali sono spesso i piu pericolosi, in quanto assumomo soventemente carattere di stazionarietà, scaricando ingenti quantitativi di pioggia sulle medesime aree. Si parla di “temporali autorigereranti” che si sviluppano in seno ad una linea di convergenza, dove due venti di natura e temperatura molto diverse si fronteggiano.

Molti modelli ipotizzano un fenomeno del genere tra la prossima notte e la mattinata di domani, martedi 15 ottobre tra le province di Genova e Savona, con maggiore accanimento sulla dorsale Beigua-Reixa e le relative balconate costiere, varazzino, arenzanese e Voltrese.

Non intendiamo spaventare nessuno, ma trattandosi di fenomeni che spesso sfuggono alla normale predicibilità, sia in termini di posizione, sia in termini di intensità, ci sentiamo di dover raccomandare un certo grado di attenzione a chiunque, per qualunque, motivo, dovesse trovarsi in dette zone tra questa sera e domani.

A più tardi con il bollettino”.

Chi vuole rimanere sempre aggiornato sulle notizie della Liguria ha a disposizione anche un canale Telegram dedicato alle notizie pubblicate sul sito LiguriaOggi.

Il canale è disponibile a questo indirizzo: https://t.me/liguriaoggi

Una volta iscritti una notifica push vi avviserà non appena viene pubblicato un nuovo articolo sul sito, fornendo inoltre un breve estratto delle prime righe in modo da leggerne l’anteprima. Seguendo poi il link che accompagnerà la notifica atterrerete direttamente sul sito di LiguriaOggi.it per leggere l’intero articolo.

E’ un sistema semplice ma allo stesso tempo utile per rimanere aggiornati in tempo reale senza necessariamente doversi collegare ai nostri canali social.