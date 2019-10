Genova – Circolazione sospesa tra Santa Margherita Ligure e Chiavari e pesanti disagi per chi viaggia in treno.

Rami e una tettoia di lamiera provenienti dall’esterno della ferrovia sono caduti sui binari tra Santa Margherita Ligure e Chiavari – linea Genova-La Spezia – provocando la sospensione della circolazione dei treni.

I vigili del Fuoco hanno poi rimosso l’albero caduto sui binari e la circolazione è ripresa lentamente e con gravi disagi e ritardi.

Permangono i rallentamenti sulla linea Genova – Savona – Ventimiglia per l’allagamento della sede ferroviaria, nei pressi di Vesima, che ha reso indisponibile un binario tra Cogoleto e Genova Voltri e sulla linea Genova – Ovada per una precauzionale riduzione di velocità tra Campoligure e Rossiglione per la piena del torrente Stura a Campoligure.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono presenti nei punti critici per gestire le anormalità in atto e ripristinare la regolare circolazione ferroviaria.