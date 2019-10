Genova – Si avvicina l’apertura del nuovo punto vendita dedicato ai prodotti locali della Liguria. Giovedì 24 ottobre alle ore 16 in via Brignole De Ferrari 6R sarà inaugurato “Liguria Genuina“, il nuovo negozio ideato da Ecologyamo.

Creato attraverso un grande progetto fondato sullo scambio tra alcune aziende agricole locali, l’obiettivo principale sarà quello di realizzare una filiera corta che possa esaltare e promuovere i prodotti ortofrutticoli della regione.

In pochi mesi il circuito è riuscito a coinvolgere ben 15 aziende liguri, tutte selezionate per qualità dei prodotti proposti. Attraverso la Filiera, quindi, i consumatori potranno entrare in contatto diretto con i produttori, cercando di eliminare qualsiasi passaggio intermedio.

Questo garantisce prima di tutto la freschezza degli ortaggi, che arrivano al punto vendita non appena raccolti, oltre che il rispetto della corretta stagionalità e una tracciabilità che rende possibile la facile individuazione della provenienza dei vari prodotti.

Il progetto, inoltre, può vantare alcune importanti collaborazioni con diverse realtà locali come “Slow Food”, “Ente Parco dell’Aveto”, “Comitato degli Agricoltori di Valpolcevera” e “Consorzio di ospitalità diffusa Una montagna di accoglienza nel parco”, grazie alle quali con il tempo saranno rese possibili numerose attività di carattere didattico, informativo e ludico.