Pieve di Teco (Imperia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso del comandante dei carabinieri della locale stazione. Antonio Zappatore si sarebbe tolto la vita impiccandosi per motivi ancora oggetto di indagine e gli inquirenti vogliono verificare ogni ipotesi investigativa.

Il comandante della Stazione del piccolo centro della Valle Arroscia si sarebbe tolto la vita nella sua abitazione a Valcona, nel comune di Mendatica, dove risiedeva con la compagna.

E proprio la donna avrebbe fatto la terribile scoperta rientrando in casa e cercando di prestare soccorso all’uomo che, però, era ormai morto.

A nulla è servito neppure l’intervento del personale del 118 giunto in tutta fretta con l’ambulanza, Zappatore era ormai privo di vita.

Sull’episodio è stata quindi aperta un’indagine per chiarire cosa possa aver spinto il comandante dei carabinieri, in carica da poco più di un anno, ad un gesto estremo.

In particolare si cerca tra i documenti un eventuale messaggio di addio o qualche informazione che possa spiegare o almeno aiutare a chiarire il tragico gesto.