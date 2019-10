Genova – Una domenica all’insegna della musica, del divertimento e solidarietà all’RDS Stadium. Si terrà domenica 27 ottobre a partire dalle ore 17 il grande concerto benefico dei Buio Pesto, tappa conclusiva del tour della celebre band ligure.

Come di consueto, ad ospitare l’evento sarà il palazzetto dello sport della Fiumara, che quest’anno vedrà la partecipazione per l’occasione anche di una coppia di grandi artisti del panorama musicale italiano: la due volte vincitrice del Festival di Sanremo Arisa ed Elio, storico fondatore del gruppo Elio e Le Storie Tese.

I ricavati del concerto saranno devoluti come nelle passate edizioni al progetto Ambulanza Verde, che per il 2019 e il 2020 prevede che il beneficiario non sia una singola Pubblica Assistenza, ma bensì ANPAS – Comitato Regionale Liguria, l’organizzazione di volontariato che coinvolge oltre 100 PA da tutta la Liguria.

I biglietti avranno il costo di 12 euro, ma l’ingresso sarà gratuito per i bambini fino a 6 anni. Per maggiori informazioni sul concerto e sulle modalità di acquisto dei tagliandi per l’RDS Stadium sarà possibile visitare il sito ufficiale dei Buio Pesto.