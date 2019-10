Genova – Un’opportunità aperta a tutti i laureati per entrare a far parte di una delle professioni del futuro. Arriva a Genova il nuovo corso gratuito per laureati per tecnico del risparmio energetico, e-mobility ed economia circolare, organizzato da Former in collaborazione con Regione Liguria e Fondo Sociale Europeo.

Il percorso, aperto a tutti i giovani laureati disoccupati, prevede 800 ore di formazione di cui 240 di stage sul campo, ma anche tirocini, percorsi d’inserimento lavorativo e inoltre garantisce l’assunzione a oltre la metà degli allievi idonei al termine del corso.

Destinato a giovani dai 22 ai 29 anni, in possesso di una laurea triennale/laurea magistrale o titolo equivalente con residenza o domicilio in Liguria, il corso conferma la grande necessità sul territorio regionale della presenza di questa figura professionale.

Per accedere al corso è necessario presentare la domanda di iscrizione presso la sede di Former, in via Sottoripa 1A/89, entro il prossimo 6 novembre. L’ammissione sarà inoltre subordinata al superamento di una prova di selezione.

Arrivato alla settima edizione, quest’anno il corso si arricchisce di numerose attività, direzionate a garantire un reale e rapido inserimento dei partecipanti all’interno del mondo lavorativo. Per maggiori informazioni, la scheda informativa e la scheda di iscrizione sarà possibile visitare il sito ufficiale di Former.