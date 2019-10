Genova – Non utilizzano “titoloni” o frasi ad effetto per acchiappare click o per pubblicizzare i propri servizi e ricordano sempre che gli stati di allerta vengono diramati ufficialmente solo dalla Protezione Civile regionale su previsioni Arpal ma, questa volta, il richiamo degli esperti meteo di Limet Liguria è massimo.

Le condizioni meteo-climatiche che si stanno verificando sull’Europa e sul nord Italia in particolare richiedono la massima attenzione e l’adozione di tutti gli accorgimenti essenziali per la sicurezza e la salvaguardia di cose e persone.

Secondo Limet Liguria è importante informarsi su “quella che, dalle proiezioni probabilistiche su scala globale elaborate dei principali modelli numerici, appare come un’evoluzione densa di insidie per la Liguria a cavallo tra il fine settimana e l’inizio della prossima”.

“Non possiamo fare a meno di notare – spiegano ancora gli esperti – come pedina dopo pedina, l’atmosfera vada componendo una configurazione ben precisa, che ricalca terribilmente quelle che hanno fatto da teatro ai più gravi eventi alluvionali occorsi sulla nostra regione nel corso degli ultimi cinquant’anni”.

A seguire l’analisi riportata dal sito Centrometeoligure.com

“Il settore centrale della regione riceverà ancora una volta una dose massiccia d’acqua, con cumulate complessive (tra oggi e martedì) che sul genovesato occidentale potranno raggiungere, ed in qualche caso superare, i 400-500 mm.

Sull’area evidenziata in viola nella mappa esemplificativa che vi proponiamo, i bacini idrografici (tra cui Teiro, Arrestra, Cerusa, Stura, Leiro, Branega, Varenna, Chiaravagna e in parte anche il Polcevera) versano in uno stato gravoso di saturazione, a causa degli importanti apporti precipitativi che il terreno ha dovuto smaltire in circa 10 ore martedì scorso. La capacità di assorbimento, quindi, di un eventuale ulteriore carico, ancorchè inferiore, è pari a zero. A differenza dell’inizio della settimana, infatti, attualmente anche poche decine di millimetri cadute in poco tempo sono in grado di scatenare una reazione improvvisa di rivi, torrenti e fiumi, attraverso un’impennata del livello idrometrico e della portata. Da qui la nostra preoccupazione. Il rischio che dette zone possano subire la forza dirompente della natura, con esondazioni, frane e smottamenti è particolarmente elevato”.

