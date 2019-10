Genova – Piccole frane e smottamenti nell’immediato entroterra genovese per le abbondanti pr ecipitazioni della notte su un terreno ormai saturo d’acqua e che fatica a riceverne ancora.

A Bargagli strada a senso unico alternato per la caduta di un albero sulla carreggiata mentre a Trensasco e in via Sorgenti Sulfuree, a Palmaro, si registrano piccoli cedimenti di terreno che bloccano la strada e hanno richiesto l’intervento dei vigili del Fuoco.

Allagati i voltini di via Budulli, la strada che collega San Quirico con Pontedecimo in ValPolcevera e ancora problemi nell’immediato entroterra di Voltri.

Per il centro meteo Limet Liguria si tratta “ancora precipitazioni poco organizzate, ma via via più pesanti e su un terreno sempre più impermeabile

Di fatto la linea di convergenza ha già scelto il suo target, il settore centrale, tra Varazze e il Tigullio. Nella notte un provvidenziale spostamento di tale linea verso il Capoluogo e il Golfo Paradiso ha permesso qualche ora di respiro alle aree ponentine, ma già stamane siamo punto e a capo. Insomma la situazione è estremamente delicata. Occorre monitorare”.