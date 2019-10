Genova – Principio di incendio sul locomotore e il treno “leghista” diretto a Roma si bloccat in Toscana.

Arriveranno decisamente in ritardo a Roma, dove sono diretti per manifestare contro l’attuale Governo, gli oltre 600 attivisti della Lega partiti questa mattina da Genova con un treno speciale diretto alla Capitale.

Durante il viaggio il locomotore del treno ha registrato un grave guasto e un principio di incendio si è sviluppato nel vano motore della motrice.

Subito il macchinista ha bloccato il mezzo e ha predisposto le misure di sicurezza per bloccare le fiamme che non hanno mai messo in pericolo le persone a bordo.

Il treno si è però bloccato e in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei soccorsi, i viaggiatori hanno dovuto attendere a lungo.

I pompieri hanno verificato che la situazione fosse in piena sicurezza e poi hanno iniziato le procedure per verificare il motivo del guasto.

I passeggeri hanno dovuto attendere l’arrivo di un altro treno Intercity per procedere con il viaggio verso la destinazione romana.