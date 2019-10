Genova – Raccomandazioni alla massima cautela per lo stato di allerta rossa per maltempo in Liguria ma il Comune non cancella l’evento “privato” organizzato per i 150 anni di una nota azienda commerciale genovese al Teatro Carlo Felice ed anzi il primo cittadino Marco Bucci figura tra quanti prenderanno la parola.

Sarà piena allerta rossa, con rischio di esondazione di torrenti, frane e smottamenti quando il pubblico dell’evento (se ce ne sarà) uscirà dal teatro cittadino insieme al Sindaco Bicci e farà rientro a casa ritrovandosi nelle condizioni di eventuale rischio che i numerosi appelli alla sicurezza invitano ad evitare.

Il Teatro resta in zona non esondabile ma il pubblico muoverà – teoricamente – da ogni parte della città.

Un incredibile “corto circuito” che sta suscitando incredulità per il mancato rinvio che, ad esempio, avrebbe riguardato la partita Sampdoria – Roma se lo stato di allerta rossa fosse scattato prima.