Genova – Allerta rossa da questa sera alle 20.00 su Genova.

Viste le previsioni per le prossime ore, Arpal ha prolungato e modificato l’allerta meteo arancione sulle zone B e D secondo le seguenti modalità:

Sul settore centrale della regione, allerta arancione fino alle 20.00 di oggi quando scatterà l’allerta rossa fino alle 15.00 di domani, lunedì 21 ottobre.

L’allerta tornerà nuovamente arancione fino alle 24.00.

Per i bacini grandi, allerta gialla fino alle 20.00 di oggi, poi arancione fino alle 24.00 di domani.

A ponente (zona A, bacini medi e piccoli, l’allerta sarà arancione fino alle 15.00 di domani. Per i bacini grandi allerta gialla fino alla mezzanotte di domani.

Sul levante, zona C bacini medi e piccoli, allerta gialla fino alle 20.00 di oggi, poi arancione fino alle 18.00 di domani, quindi gialla fino alle 24.00. Per i bacini grandi allerta gialla fino alle 24.00 di domani.

Sui bacini padani di Levante, zona E bacini medi e piccoli, allerta gialla fino alle 20.00 di oggi, poi arancione fino alle 24 di domani. Per i bacini grandi allerta gialla fino alle 24.00 di domani.

Nb la zona B è composta solo da bacini piccoli e medi

Questi i fenomeni previsti nell’avviso meteorologico di oggi:

Oggi, domenica 20 ottobre, aumento dell’instabilità per l’intensificazione dei flussi umidi meridionali. Piogge diffuse con intensità forte e cumulate fino ad elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Vento di burrasca con raffiche fino a 80 km/h su BCE, forte su D. Mare localmente agitato su BC per onda da sud-est, in calo dalla serata.

Domani, lunedì 21 ottobre continua la fase instabile e perturbata con piogge diffuse di intensità forte e cumulate tra significative ed elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti forti da sud/sud-est con raffiche fino a 60-70 km/h su BCDE.

Dopodomani, martedì 22 ottobre residue precipitazioni nelle prime ore del mattino, più probabili su BDE e in attenuazione durante la mattinata. Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 70 km/h su A e parti occidentali di B e D.

Ricordiamo anche la suddivisione in zone del territorio regionale:

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Valfontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

L’allerta rossa ha fatto scattare la chiusura delle scuole. Ecco dove saranno chiuse:

Genova, Santa Margherita Ligure.

Provincia di Savona: Altare, Albissola Marina (chiusura di tutte le strutture pubbliche, cimitero e parchi), Albisola Superiore, Alassio, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Carcare, Cosseria, Celle Ligure, Finale Ligure (anche rinviata la partita della Finalese), Sassello, Tovo San Giacomo, Pietra Ligure, Calice Ligure, Savona, Bergeggi, Boissano, Bardinetto, Calizzano, Loano, Toirano, Vado Ligure, Varazze.

