Torino – Un incendio è divampato questa mattina all’interno della Cavallerizza Reale di Torino.

L’allarme è scattato intorno alle 7.00 e ha richiamato sul posto sei squadre dei Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno lavorato nelle zone delle scuderie e dell’ex circolo del dopolavoro e hanno lavorato per circa tre ore prima di poter spegnere le fiamme.

Il tetto della struttura, interessato dal rogo, è in parte crollato.

Stanno proseguendo le operazioni di bonifica della zona. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenute anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118 a scopo precauzionale.

Intanto, si cerca di capire quale sia stata la causa dello scoppio dell’incendio.

L’area è occupata da tempo da esponenti dei collettivi che vogliono evitare la vendita disposta dall’ex sindaco di Torino Fassino.

Chiara Appendino, al termine del sopralluogo, ha ringraziato i Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento e ha dichiarato: “Fa male vedere un edificio storico in fiamme. CI saranno accertamenti sulle cause ma è evidente che la Cavallerizza così non può restare”.