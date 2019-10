Chiavari (Genova) – Un uomo di 26 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Chiavari perché colpevole di diversi furti commessi quest’estate.

L’uomo, un 26enne, approfittava della confusione del mercato nel centro storico, di venerdì, e si introduceva negli spogliatoi degli esercizi commerciali rubando borse e portafogli ai dipendenti.

Gli investigatori dopo l’attenta visione delle immagini di videosorveglianza sono riusciti a risalire all’uomo, già conosciuto agli uffici di polizia del levante ligure poiché pluripregiudicato, grazie al particolare logo della sua maglietta: la maschera di “Anonymous”.

Al giovane sono stati contestati in particolare due furti aggravati commessi all’interno dell’enoteca “Vinoria” e del ristorante “Bottega Nazionale”, che si trovano nei “caruggi” di Chiavari.

L’uomo, attualmente recluso presso la casa circondariale di Pontedecimo per altri reati, è stato denunciato per furto e per furto aggravato.