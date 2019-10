Alessandria – L’ondata di maltempo che ieri ha insistito su parte della Liguria e nel basso Piemonte ha provocato esondazioni e allagamenti.

Nelle ultime ore, la perturbazione ha colpito l’Alessandrino e, al momento, fonti dei soccorritori riferiscono di tre persone disperse.

Si tratta di due anziani a Mornese, comune di circa 700 abitanti nell’alto Monferrato e di un tassista di cui non si hanno notizie dopo il trasporto nella zona di Arquata.

L’uomo era partito in serata da Genova per accompagnare un rappresentante inglese in un golf club di Serravalle quando sarebbe stato travolto dall’acqua dei numerosi rii esondati nella zona.

Le squadre di soccorso si stanno adoperando in queste ore per rintracciare i tre.

Il cliente, rintracciato, è stato condotto a destinazione e sta bene.