Bologna – A quarant’anni di distanza dalla sua pubblicazione, arriva venerdì 25 ottobre in tutti i negozi “Lucio Dalla – Legacy Edition“, la versione rimasterizzata dell’omonimo album dell’eterno cantautore bolognese.

Vera e propria novità di questo nuovo progetto sono tre brani in versione inedita, tra i quali spicca “Angeli“, singolo disponibile all’ascolto in radio già a partire da oggi mercoledì 23 ottobre e accompagnato da un videoclip realizzato da Alessandro Baronciani.

Questa la tracklist completa dell’album:

L’Ultima Luna

Stella di Mare

La Signora

Milano

Anna e Marco

Tango

Cosa sarà

Notte

L’anno che verrà

Angeli (versione inedita in studio)

Stella di Mare (versione inedita in inglese)

Ma come fanno i Marinai feat. Francesco De Gregori (versione inedita in studio)

L’album sarà disponibili sia in versione CD che LP, entrambe accompagnate da un libretto di illustrazioni inedite di Baronciani. A partire da oggi, inoltre, sarà possibile preordinare anche una terza versione in cofanetto, che oltre all’LP e al CD comprende anche la stampa di una delle 10 diverse opere di Baronciani in formato 30×30 su carta.

Il disco è stato prodotto negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani, che ha collaborato insieme a Lucio Dalla nel 1979 anche per il disco originale.