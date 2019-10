Genova – Dopo il trionfo nel 2002 nel “Premio Paganini”, il celebre violinista Mengla Huang è pronto a tornare a Genova. Venerdì 25 ottobre, alle ore 20, è in programma uno speciale concerto al Teatro Carlo Felice che vedrà per l’occasione il noto musicista occupato anche nella veste di direttore.

Si tratta del terzo concerto della Stagione Sinfonica 2019/2020, una serata in collaborazione con il “Paganini Genova Festival” che rappresenta un ideale omaggio al grande compositore e violinista genovese vissuto a cavallo tra il XIII e il XIX secolo.

Il concerto, pur non essendo composto da musiche paganiniane, vedrà l’esecuzione di alcune melodie che sono alla base della tecnica di Paganini come “Le quattro Stagioni op. 8” di Vivaldi e altre influenzate invece proprio dalle innovazioni violinistiche del musicista genovese come le “Cuatro Estaciones Porteñas” di Asto Piazzolla.

Dopo la vittoria a Genova del Premio Paganini e del Memorial Renato de Barbieri, Mengla Huang ha visto decollare la propria carriera e oggi è uno dei violinisti più richiesti del panorama concertistico mondiale.

La serata sarà preceduta alle ore 19, presso la Sala Paganini, da un’introduzione del maestro Huang riservata agli spettatori del concerto, a cura dell’Associazione Teatro Carlo Felice.