Genova – Verranno riparati nelle prossime ore i danni registrati nel nuovo “giardino lineare” appena inaugurato alla presenza del sindaco Bucci e delle massime autorità locali a Cornigliano.

Il manto erboso, realizzato con “nastri” di erba preconfezionata, non ha retto alle lievi precipitazioni della notte tra mercoledì e giovedì ed è “scivolato” via dalla collocazione originaria, lasciando scoperto e “spelacchiato” il terreno.

La fortissima pendenza dei declivi e qualche probabile errore nell’allestimento hanno causato il disastro che ha deluso i residenti della zona che si sono visti in poche ore trasformare il nuovo giardino in un “campo di battaglia”.

Alcuni esperti del settore della cura del verde sottolineano che l’uso del nastro di erba pre-confezionata non sarebbe la metodologia di intervento più adeguata e, nel caso di un allestimento veloce – con necessità di risultato rapido da ottenere – sarebbe stato comunque necessario “puntellare” i nastri in modo da non farli scivolare come è avvenuto.

L’erba dei nastri, infatti, non ha apparato radicale sufficiente ad ancorarsi al terreno e la forte pendenza usata non ha aiutato.

Sulle pagine di Facebook sono circolate le foto, sconsolanti, del giardino lineare appena inaugurato e già in pessime condizioni e la polemica è scoppiata violenta.

C’è anche chi si domanda chi provvederà allo sfalcio dell’erba e in che modo visto che la forte pendenza dei declivi del giardino non aiuterà nemmeno chi sarà incaricato della manutenzione.