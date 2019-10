Genova – Un incidente stradale si è verificato intorno all’ora di pranzo in via Cantore, in direzione ponente.

All’altezza del Matitone, per cause ancora da accertare, un tir ha urtato un’automobile agganciandola.

Nell’impatto, fortunatamente, non ci sono stati feriti.

La ragazza alla guida dell’automobile, in stato di shock, è stata soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso per poter stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Il traffico nella zona all’altezza dell’intersezione con via Dino Col risulta fortemente rallentato.